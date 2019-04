Goud voor Louis en Denise DBS

12 april 2019

18u09 0 Vilvoorde Louis De Backer (72) en Denise Vandemeerssche (71) uit de Anemonenstraat hebben zopas hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel trouwde op 28 maart 1969 in Lebbeke.

Omwille van hun beroep verhuisde het koppel in 1969 naar Vilvoorde. Louis werkte als boekhouder bij Sibelgas in de Tuchthuisstraat. Denise ging aan de slag als bediende bij Biscuits Delacre in de Mimastraat.

Ze kregen één dochter die hen twee kleinkinderen schonk. De jubilarissen zijn geëngageerde vrijwilligers: Louis is leesouder, Denise knutseloma.