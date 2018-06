Goedkope maaltijden voor kansarme gezinnen 18 juni 2018

Het Vilvoordse OCMW, (W)armkracht vzw en Colruyt gaan samenwerken om kansarme gezinnen goedkope en voedzame maaltijden aan te bieden. "Gezinnen kunnen zich bij ons inschrijven", zegt OCMW-voorzitter Jan Anciaux. "Ze krijgen dan om de twee weken een receptenboekje van Colruyt in de bus. Dat boekje bevat telkens zes gemakkelijke en kindvriendelijke recepten, en de bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost gegarandeerd niet meer dan drie euro per maaltijd. Daar is de prijs van de volledige verpakking bij inbegrepen, ook al heb je voor het recept zelf minder nodig. Zo weten de mensen vooraf exact wat ze betalen aan de kassa. Het receptenboekje bevat ook tips om de kinderen te laten meehelpen en om van de restjes nog iets lekkers te maken." (WHW)