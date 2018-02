Giuseppe en Elda vieren diamanten bruiloft 15 februari 2018

02u37 0

Giuseppe Tucci en Elda di Felice hebben hun diamanten bruiloft gevierd. De twee tortelfuifjes hebben elkaar leren kennen in het Italiaanse Vacri en zijn daar 60 jaar geleden gehuwd. In 1958 zijn ze naar België gekomen, waar Giuseppe 6 jaar in de koolmijnen gewerkt heeft. Sinds 1964 wonen ze in Vilvoorde en hebben ze twee kinderen gekregen: Antonio en Alida. Beiden zijn ook zeer trots op hun kleindochter Daisy. Giuseppe houdt van een potje bowling en zal ook altijd genieten van een lekker glaasje wijn in het gezelschap van vrienden en familie. Elda, een traditionele Italiaanse mama, houdt vooral van koken en verhalen vertellen over vroeger. Het lijdt geen twijfel dat ze er genoeg heeft verzameld in haar huwelijk met Giuseppe.





(WHW)