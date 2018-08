Gezinnen genieten van circus, theater en dans 30 augustus 2018

Het vrijetijdsaanbod van de stad Vilvoorde werd woensdagmiddag extra in de kijker gezet met een hele namiddag 'Vol van Vilvoorde' in de speeltuin van de Haesendonckstraat in Houtem.





Gelukkig bleef de voorspelde regen grotendeels uit, want om 12.30 uur werd gestart met een picknick. Vervolgens kon iedereen tot 17 uur genieten van allerlei activiteiten die je doen proeven van alles wat er in Vilvoorde gebeurt. Alle kinderen tot 12 jaar waren welkom met hun ouders, grootouders en vrienden om circus, theater, dans en muziek te ontdekken. Kinderen uit Houtem zullen hier bovenop nog een verrassingspakket thuis in de brievenbus krijgen.





De komende jaren vindt 'Vol van Vilvoorde' steeds in een andere wijk plaats, om zo buurtbewoners kennis te laten maken met het uitgebreide gezinsaanbod van Vilvoorde. (DBS)