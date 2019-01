Gezellige receptie beëindigt Winters Vilvoorde WHW

06 januari 2019

18u20 0 Vilvoorde Met een gezellige nieuwjaarsreceptie heeft de stad Vilvoorde een punt gezet achter Winters Vilvoorde.

Tussen 11 en 13 uur had de stad iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Vele inwoners zeiden hier geen neen tegen en waren afgezakt naar de spiegeltent op de Grote Markt. Een dag eerder was ral veel sfeer geweest. De hele avond konden de mensen genieten van heerlijke jazzdeuntjes. Daarvoor waren er activiteiten geweest voor de jongsten. Zo werden er ‘Warme Winterverhalen’ voorgelezen en konden er gezelschapspelletjes gespeeld worden. Een groot contrast dus met vrijdagavond, toen het dak van de spiegeltent er bijna afging op de Foute Party. Nu is het aftellen naar de lente en de zomer.