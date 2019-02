Gezellig terrasje ontaardt in partnergeweld WHW

12u57 0 Vilvoorde Een 48-jarige Vilvoordenaar riskeert 15 maanden cel voor slagen en verwondingen. Hij sloeg zijn vriendin in het gezicht in het centrum van Vilvoorde.

Op 6 juni zat de man met zijn vriendin te genieten van een pintje en het zonnetje. Een telefoontje van zijn schoonzus veranderde helemaal de sfeer. Hij dacht begrepen te hebben dat zijn vriendin een minnaar had en ontstak in een furie. Voor een vol terras sloeg hij haar op de oogkas en dwong haar zijn wagen in te stappen. Ze reden naar haar woning te Asse waar hij haar op de grond gooide en naar binnen ging. De vrouw bleek een oogkasbreuk opgelopen te hebben en was meer dan een maand arbeidsongeschikt. “Beklaagde beschikt bovendien over een vol strafregister. Hij heeft paranoia-aanvallen en is verslaafd aan drugs”, aldus het parket. De verdediging vraagt om een milde straf. Uitspraak op 28 februari.