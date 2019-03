Gezellig snuisteren op vintage- en brocantemarkt in De Kruitfabriek DBS

De Kruitfabriek was vandaag weer de verzamelplaats bij uitstek voor iedereen die wat met vintage heeft én voor iedereen die zin heeft om op zondag gewoon eens te komen rondsnuisteren op de maandelijkse rommelmarkt.

Aan de tientallen kraampjes vond je allerlei vintagespullen, kleding, juwelen, accessoires, hebbedingetjes en brocante. Wie van al dat gesnuister honger had gekregen kon daarna uitgebreid brunchen met bubbels in de MadTiger bar. Ook de Kruittuin was open voor wie even wou uitwaaien.