Geweldenaar terroriseert gezin 14 maart 2018

02u38 0

Een 44-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij jarenlang zijn vrouw en minderjarige kinderen heeft geslagen. De zaak kwam aan het licht na een klacht van zijn vrouw in december 2016. Vooral de jongste zoon moest het vaak ontgelden, omdat hij telkens tussenkwam om zijn moeder te beschermen.Terwijl ze bij de politie zat, viel haar echtgenoot haar telefonisch lastig en de politie kon via de luidspreker van de telefoon horen hoe de man haar bedreigde en beledigde.





In een schrijnend verhoor vertelde hij dat hij thuis alleen maar geweld heeft gekend sinds zijn geboorte. Aanvankelijk betwistte de beklaagde dat hij geweld had gebruikt tegen zijn vrouw en kinderen, maar voor de rechter trok hij zijn woorden in. De verdediging pleitte voor een werkstraf, maar daarvoor vond de rechtbank de feiten te ernstig.





(WHW)