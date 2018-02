Geweldenaar terroriseert gezin 17 februari 2018

Een 44-jarige man uit Vilvoorde riskeert een jaar cel omdat hij jarenlang zijn vrouw en minderjarige kinderen heeft geslagen. De zaak kwam aan het licht na een klacht van zijn vrouw in december 2016. Aanvankelijk betwistte de beklaagde de feiten, maar na de bijzonder felle vordering van het parket van Halle-Vilvoorde trok hij zijn woorden in. "Twee van de drie minderjarige kinderen en zijn vrouw werden regelmatig afgeranseld door hun vader. Vooral de jongste zoon moest het vaak ontgelden, omdat hij telkens tussenkwam om zijn moeder te beschermen. In een schrijnend verhoor vertelde hij dat hij thuis alleen maar geweld heeft gekend sinds zijn geboorte. Enkele dagen na de klacht viel de jongen op school flauw. Hij werd met de spoeddienst naar het ziekenhuis overgebracht, waar bleek dat hij 's ochtends een slag op de slaap had gekregen met een schoen", aldus het parket. Uitspraak op 7 maart. (WHW)