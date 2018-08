Gerichte controleacties tegen hondenpoep 11 augustus 2018

De afvalintercommunales Interza en Incovo gaan de komende weken gerichte controleacties houden op hondenpoep in de parken in Vilvoorde, Zaventem en Machelen. Ook in wijken en op wandelwegen zullen er extra controles uitgevoerd worden. De afvalintercommunales werken hiervoor samen met de gemeenschapswachten en de wijkpolitie. Wie volgens het boekje werkt, krijgt een beloning. Hondeneigenaars die de hondenpoep niet opruimen, krijgen een waarschuwing. Hardleerse overtreders riskeren zelfs een boete.





"Mijn ervaring is dat 95 procent van de hondeneigenaars heel consequent de hondenpoep opruimt", zegt Marijke Doms, projectmedewerker zwerfvuil bij Interza en Incovo. "Met onze actie willen we ook de laatste vijf procent overtuigen. Niemand woont namelijk graag in een buurt waar drollen de stoep ontsieren. Daarom is iedereen die met een hond de straat opgaat, verplicht om poepzakjes mee te nemen." (RDK)