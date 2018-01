Gemeenten willen statiegeld op blikjes 20 januari 2018

Het ziet er naar uit dat zowel Meise als Vilvoorde mee in de zogenaamde 'Statiegeldalliantie' zullen stappen. De leden roepen de verschillende regeringen van ons land op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de strijd tegen zwerfvuil in de vorm van statiegeld op alle petflessen en blikjes. Verschillende andere Vlaamse gemeenten zijn al lid. Milieuschepen Paul Van Doorslaer (N-VA) kondigt alvast dat er een voorstel wordt uitgewerkt voor het eerstkomende college. Eerder gaf ook al de Milieuraad groen licht. Oppositiepartij Sp.a-Meise2020 plaatste het punt voor de zekerheid ook op de agenda van de komende gemeenteraad.





Ook in Vilvoorde lijkt er iets te bewegen. Meerderheidspartij Open Vld lanceert het voorstel op de komende gemeenteraad. "Pmd-afval, dat haar weg niet vindt naar de blauwe vuilniszak, is een erg vaak voorkomend probleem qua zwerfvuil", zegt fractievoorzitter Didier Cortois. "Dit is voor het milieu een bijzonder belastende materiaal, terwijl het op industrieel niveau intussen perfect kan gerecycleerd worden. Het probleem zit vooral bij mensen die onderweg ergens een blikje drank of een flesje water kopen en dat dan vervolgens gewoon ergens onderweg achterlaten zodra het leeg is." (DBS)