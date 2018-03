Gemeentemonitor: amper 34% Vilvoordenaars is fier op stad 21 maart 2018

02u50 0 Vilvoorde Amper 34% van de Vilvoordenaars is fier op zijn stad, blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Meer nog: Vilvoorde bengelt helemaal onderaan het lijstje.

De Vilvoordenaar kan zich nog altijd moeilijk verzoenen met hoe zijn stad eruit ziet én bestuurd wordt. Liefst 22% voelt zich vaak onveilig. Ook de netheid is een heikel punt, net als fietsveiligheid, een gebrek aan parkeergelegenheid en de staat van de voetpaden. Het aanbod- van sport en recreatievoorzieningen laat te wensen over en er zijn onvoldoende activiteiten voor senioren.





Niet helemaal verrassend scoort Vilvoorde slecht op het vlak van winkelvoorzieningen. De leegstand in de Leuvensestraat is niemand ontgaan. Ook het gebrek aan uitgaansgelegenheden is al langer een teer punt. Het bestuur mag zich geviseerd voelen, want inwoners vinden dat ze te weinig betrokken worden. Het vertrouwen in het bestuur staat op een laag pitje. 35 procent vindt daarnaast dat de verschillende culturen niet goed samenleven. Sluipverkeer en agressief rijgedrag springen net als zwerfvuil en sluikstorten ook in het oog. Liefst 45% zegt vaak last te hebben van zwerfvuil.





"Bijzonder pijnlijk"

De immer kritische Vilvoordenaar heeft zich dus laten gelden. In een verkiezingsjaar zouden de alarmbellen dus al eens kunnen afgaan. "Bijzonder pijnlijk", stelt oppositieraadslid Peter Van Kemseke (CD&V). "Een van de prioriteiten van dit stadsbestuur was precies om Vilvoordenaars fier te maken. Dat is dus niet gelukt. Het resultaat verrast me niet: er is een diepe kloof tussen onze politici die het ene 'hip hip hoerabericht' na het andere uitsturen en heel wat inwoners die daar geen boodschap aan hebben. Zet die roze bril af en luister naar de inwoners. We hebben een massa troeven om een hippe, levendige stad te worden."





"Er is nog een lange weg te gaan", geeft burgemeester Hans Bonte (sp.a) toe. "Het zet aan om Vilvoorde in een nog hogere versnelling uit te bouwen tot een moderne stad aan het water, waar het goed is om te leven en te werken. De erkenning van Vilvoorde als Centrumstad door de Vlaamse Regering zou ons hier aanzienlijk kunnen helpen."





(DBS)





Meer over Vilvoorde

politiek