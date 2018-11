Geliefden gaan elkaar te lijf en riskeren nu allebei celstraf WHW

22 november 2018

12u51 0 Vilvoorde Een Vilvoords koppel mocht het uitleggen in de rechtbank nadat ze elkaar onder invloed van alcohol te lijf waren gegaan.

Op 12 april kwam het tot een hevige vechtpartij tussen de twee geliefden. Oorzaak? Een banale discussie na ettelijke glazen drank. Maar omdat beiden hun aandeel hadden in de knokpartij, mochten ze ook met z’n tweeën plaatsnemen in de beklaagdenbank.

Nog opvallend: zij hield er verwondingen aan de armen aan over, maar het was haar man die er het ergst aan toe was. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden met verwondingen aan het hoofd, gezicht, armen en handen. Hij was zeven dagen arbeidsongeschikt.

“Maar alles is weer in orde, hoor”, klonk het in de rechtbank. Het parket vorderde niettemin een celstraf van vier maanden met uitstel voor beiden. Ook moeten ze iets doen aan hun alcoholmisbruik.