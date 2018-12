Geen straf voor bezit van drugs WHW

03 december 2018

15u24 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde is zonder straf weggekomen voor het bezit van drugs. De man riskeerde vier maanden cel maar de rechter besloot mild te blijven.

Bij een routinecontrole vond de politie cocaïne en cannabis in de jaszakken van de man. Bovendien had hij twee gsm’s en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld bij zich. “Er waren dus ook sterke vermoedens dat meneer de drugs verhandelde, maar dit hebben we niet kunnen hardmaken”, gaf het parket toe. De man gaf het bezit van de drugs toe maar stelde nu clean te zijn. De rechter besloot hem de gunst van de opschorting te verlenen.