Geen plan B voor koude douches

HERSTELLING BOILER IN SPORTHAL HAZEWEIDE LAAT OP ZICH WACHTEN

13 maart 2018

02u49 0 Vilvoorde In sporthal Hazeweide komt er sinds enkele weken alleen nog koud water uit de douche. Een defecte boiler is de boosdoener. De stad belooft dat een herstelling in de pijplijn zit. "Maar dat duurt nog enkele weken, en ondertussen is er geen alternatief voor onze sporters", klagen sportverenigingen.

"Douchen kan, maar enkel in koud water." Die boodschap hangt sinds kort uit aan de kleedkamers van het sportcomplex Hazeweide. De boiler heeft het begeven, dus is een warme douche nemen niet meer mogelijk. "Anderhalve week geleden kregen we een eerste melding binnen", zegt schepen van Sport Kevin Vincke. "Onze technische dienst nam direct de eerste vaststelling op, maar het werd snel duidelijk dat het probleem niet meteen verholpen kon worden. De boiler moet vervangen worden, en dat kan enige tijd duren."





Geen plan B

"Dat een sportcomplex als Hazeweide geen plan B heeft, is onbegrijpelijk", zegt Marc André, oprichter van de zaalvoetbalclub voor jongeren in Vilvoorde. Elke vrijdag, zaterdag en zondag trainen de jonge leden van de club in de sporthal. Ook zij vernamen enkele weken geleden dat het warm water op was. "Dit gaat volledig in tegen de regels én waarden van onze club. Na elke wedstrijd of training verplichten wij onze jonge sporters een douche te nemen. Want zo bezweet naar huis keren, is absoluut niet aangenaam en bovendien onhygiënisch. Wij doen ons best onze leden te leren zichzelf te onderhouden. Ook dat maakt deel uit van onze training. Maar nu snellen ze na elke match meteen naar huis, omdat hier douchen geen optie is." Ook in de oefenzaal zelf is het geen pretje. De warmte is er ver te zoeken. "Er scheelt duidelijk iets aan de verwarming. Barkoud is het hierbinnen soms. 's Avonds voetballen we noodgedwongen met onze jassen aan, het gaat niet anders. En nodig in deze infrastructuur zonder fatsoenlijke douches maar eens een andere club uit. We willen toch geen slechte naam voor onszelf maken?"





Geduld

Marc klaagde de situatie al aan bij de sportraad. Die bracht op zijn beurt de stad op de hoogte.





Vincke belooft dat het probleem snel verholpen wordt, al zullen de sporters geduldig moeten zijn. "Zodra de melding binnenkwam, stond het probleem maandag meteen op de college-agenda. De herstelling voor de boiler werd al aangevraagd. Maar net zoals dat ook thuis gaat, moeten we wachten tot de administratieve rompslomp achter de rug is. Al is het geen kwestie meer van maanden", sust hij. "Hooguit enkele weken. Dit is eenvoudigweg een kwestie van dikke pech." Maar de sportverenigingen zijn teleurgesteld over deze uitspraak. "Ik begrijp niet hoe een herstelling zo lang kan duren", aldus Marc. "Het is enorm spijtig dat ze geen alternatief voorstellen. Er zit voor onze sporters niets anders op dan ofwel een koude douche nemen, ofwel helemaal niet."