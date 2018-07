Geen akkoord over verkiezingsdrukwerk in brievenbussen 06 juli 2018

02u45 0 Vilvoorde Oppositiepartij CD&V vindt naar eigen zeggen geen medestanders om geen verkiezingsdrukwerk te droppen in brievenbussen met een sticker 'NEE aan reclame'. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is het er volmondig mee eens, maar een consensus over de partijgrenzen heen is er niet.

Op dit moment zijn er geen duidelijke afspraken tussen de politieke partijen, en dus steken de partijen meestal in elke brievenbus een folder. Tot ergernis van sommige inwoners. "Ik ben zelf al enkele keren aangesproken door inwoners die een NEE-sticker op hun brievenbus hebben en die liever geen verkiezingsdrukwerk krijgen", zegt fractieleider Peter Van Kemseke (CD&V). "Ook wij willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen informeren, maar ik begrijp hun reactie, en ik vind dat we daar respect voor moeten hebben. Bovendien verdwijnt het dan toch direct bij het oud papier. Eén partij kan dat natuurlijk moeilijk alleen doen. Ik heb het afgetoetst bij de anderen, maar botste al bij één meerderheidspartij op een 'njet'."





Irritant

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) haalt de schouders op bij het voorstel van CD&V. "Ik roep al 20 jaar lang op om niets te droppen in bussen waarop staat 'geen reclame'. Het is contraproductief: je bent niet alleen je drukwerk kwijt, het irriteert ook mensen." In de Groenstraat heeft een bewoner alvast in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt wat hij ervan denkt. 'Geen verkiezingsdrukwerk AUB. 't Zijn allemaal zakkenvullers', hangt er op de bus.





(DBS)