Gedaan met kamperen voor secundaire scholen Vilvoorde, Grimbergen en Machelen organiseren gemeenschappelijk digitaal aanmeldsysteem Dimitri Berlanger

13 februari 2019

14u15 0 Vilvoorde Alle secundaire scholen van Vilvoorde, Grimbergen en Machelen werken samen om hun inschrijvingen voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) via een gemeenschappelijk digitaal aanmeldsysteem te organiseren. Hiermee willen ze netoverstijgend eenzelfde, duidelijke manier van inschrijven inrichten en worden de kampeertoestanden van de afgelopen jaren vermeden.

“Het is geen geheim dat er de laatste jaren in onze regio een capaciteitsprobleem is voor onze secundaire scholen”, licht Vilvoords Onderwijsschepen schepen Jo De Ro (Open Vld) toe. “De afgelopen jaren zagen we dan ook dat de kampeerproblematiek aan sommige secundaire scholen enorm toenam.”

Zo werd vorig jaar door ouders gekampeerd aan het College, het Atheneum en KTA Horteco in Vilvoorde en het Atheneum in Grimbergen.

Om hier een einde aan te maken heeft het Lokaal Overlegplatform (LOP) gewerkt aan een stevig dossier om na het digitaal aanmelden in het kleuter- en basisonderwijs in Vilvoorde nu ook een digitaal aanmeldsysteem voor de secundaire scholen van Vilvoorde, Grimbergen en Machelen in te voeren. “We kregen groen licht van de commissie leerlingenrechten en kunnen dus al voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 gebruikmaken van het digitaal aanmeldingssysteem. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het systeem dat al enkele jaren in Leuven wordt gehanteerd en daar zijn deugdelijkheid al heeft bewezen.”

Het aanmeldsysteem maakt gebruik van je schoolvoorkeur(en) en van een toevalsfactor om de plaatsen toe te wijzen. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel van een school hebben voorrang in die specifieke school. Het aanmeldsysteem houdt rekening met deze voorrang.

“Door digitaal aan te melden worden beschikbare plaatsen op een objectieve en transparante manier verdeeld”, zeggen Kurt Meeus en Johan Van Engelandt, respectievelijk algemeen directeur van GO! Scholengroep SCOOP en van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde. “Het speelt geen rol wanneer je je precies aanmeldt binnen de aanmeldperiode. Of je je nu de eerste of de laatste dag aanmeldt, elk kind heeft dezelfde kans op de school van hoogste voorkeur.”

De scholen die met het systeem gaan werken, zijn het Atheneum Vilvoorde, Horteco Vilvoorde, Campus De Brug Vilvoorde, Atheneum Grimbergen, Het College Vilvoorde, TechnOV Vilvoorde, Virgo + Vilvoorde, GISO Machelen, BuSO de VeSt en Centrum voor Leren en Werken Castor.

Er komt een informatiecampagne zodat iedereen op de hoogte is van de inschrijvingsprocedure. De aanmeldperiode loopt van 1 tot en met 29 maart via www.naarschoolinregiovilvoorde.be