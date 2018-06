Flavour Fair in De Kruitfabriek 06 juni 2018

Na zeer smaakvolle edities in 2016 en 2017, organiseert Big Green Egg Belgium & Luxemburg opnieuw een 'Flavour Fair' op nu zondag. Nieuw dit jaar is de locatie: De Kruitfabriek. Het concept blijft hetzelfde: een heerlijke middag met tal van talentvolle chef-koks die het beste van zichzelf geven. Naast de vele chef-koks zijn er nog tal van demonstraties. Kinderen kunnen genieten van activiteiten en animatie. Meer info via flavourfairbelgium.com (DBS)