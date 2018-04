Financieel infoloket in de maak in AZ 19 april 2018

02u28 1 Vilvoorde Het AZ Jan Portaels overweegt om een loket te openen waar je financiële, praktische en administratieve informatie kan opvragen. Niet toevallig was het gisteren ook de 'Dag van de rechten van de patiënt'.

Het ziekenhuis nam deel aan een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit rond het verstrekken van financiële informatie aan patiënten. "Ondanks de informatie die ziekenhuizen verschaffen, blijkt dat de boodschap bij de ene patiënt wel aankomt, en bij de andere niet", zegt ombudsvrouw Sofie Peumans. "Patiënten zijn vaak bezig met hun ziekte, maar staan vaak niet stil bij de financiële aspecten. Ze weten bijvoorbeeld ook niet altijd wat hun hospitalisatieverzekering zoal dekt."





Arts weet ook niet alles

In het AZ Jan Portaels werd getest wanneer en hoe een patiënt geïnformeerd wordt bij een geplande heupoperatie. "Patiënten vragen zelf niet vaak om financiële informatie, en ook als arts ken ik dat allemaal niet in detail", zegt orthopedisch chirurg Andy de Jong.





Of de ziekenhuizen dan zelf nog meer moeite kunnen doen op het vlak van financiële informatie? "Ik heb de laatste jaren een positieve evolutie gezien", vervolgt Peumans. "Men zou echter nog kunnen verbeteren door aan de hand van voorbeelden weer te geven wat bijvoorbeeld een ereloon aan 150% betekent. Daarnaast denkt men in het ziekenhuis na over een loket waar alle praktische en administratieve informatie gegeven kan worden bij geplande opnames, en dat op maar van de betrokken patiënt."





(DBS)