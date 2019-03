Filmfestival Videoclub Vilvoorde organiseert eigen ‘Oscars’ Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

00u39 0 Vilvoorde Vergeet Cannes en de Oscars. De videoclub van Vilvoorde organiseerde zaterdag haar jaarlijkse filmfestival. Vier nieuws speelfilms, documentaires, computeranimaties en korte reportages werden er vertoond in het Auditorium van het Cultureel Centrum Bolwerk. Het filmfestival werd geopend met de film Mixed History. Alle voorgestelde producties zijn door leden van de Vilvoordse videoclub gemaakt.

Voorzitter en oprichter Johan Leemans kijkt voldaan terug op de 40e editie van zijn geesteskindje. “Eén keer per jaar worden producties van leden tentoongesteld aan geïnteresseerden. Alle filmgenres worden in de videoclub beoefend: toeristische films, documentaires, familiefilms, speelfilms, computeranimatie... Op het filmfestival was er dus een ruime keuze uit speelfilms, documentaires, computeranimaties en korte reportages. In totaal kwamen ongeveer 80 bezoekers langs.”

Geheime leven van Karmelietessen

Mixed History - een film over een evenement in Borgloon rond gevechten over de eeuwen heen - mocht het filmfestival dit jaar openen. Een andere opvallende film was die over de kloosterzusters van de Karmelietessen in Vilvoorde. Voor het eerst toonden de zusters van de geheimzinnige kloosterorde uit Vilvoorde een inkijk in hun leven.