Fileleed door ongeval 29 mei 2018

Alsof de ellende door de gesloten tunnels in Brussel nog niet volstond, stonden er gisterennamiddag ook lange files op de ring. Op de binnenring stond het verkeer op een zeker moment stil tussen Anderlecht en Vilvoorde over een afstand van 15 kilometer. Oorzaak was een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van de afrit Koningslo. Daarbij kwam een aanzienlijke hoeveelheid mortel en bouwmateriaal op het wegdek terecht. De brandweer moest zelf even alle rijvakken afsluiten om het wegdek te reinigen. Rond 17.15 uur was de rijbaan weer vrij. Niemand raakte gewond. (DBS)