Fileleed door lek in waterleiding 01 juni 2018

Door een lek in de hoofdwaterleiding op de Leuvensesteenweg liep het verkeer in de Zennestad gisteren serieus in het honderd. De volledige rijbaan werd uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Doorgaand verkeer richting Vilvoorde wordt omgeleid via de Levisstraat en de Luchthavenlaan. Verkeer richting Peutie wordt omgeleid via de Hanssenslaan en de Luchthavenlaan. Ook de bussen van de Lijn moeten tijdelijk omgeleid worden. Omdat ook de Campionlei onderbroken is door werken zorgt het lek voor nog meer files tijdens de spits. De Watergroep hoopt de herstellingswerken ten laatste vandaag af te ronden. (DBS)