Fietssnelweg tegen zomer klaar VEILIG PENDELEN NAAR HOOFDSTAD OP DUBBELZIJDIG FIETSPAD

02u52 0 Foto Lukas De fietssnelweg zou zo'n vier meter breed worden. Vilvoorde De stad zet het licht op groen voor de aanleg van een fietssnelweg naar Brussel langs de westkant van het Kanaal. Dit dubbelzijdig fietspad van vier meter breed wordt een vlotte en veilige verbinding tussen Grimbergen, de Zennestad en de hoofdstad. De aanleg van de fietssnelweg zal nog dit voorjaar gebeuren en moet tegen de zomer klaar zijn.

Wie per tweewieler van en naar Brussel pendelt, kan in de toekomst kiezen voor een heuse fietssnelweg naar onze hoofdstad. De stad Vilvoorde heeft daar zopas, als laatste, groen licht voor gegeven. "De hele discussie over welk snelheidsregime er op de Brusselsesteenweg moet gelden en of er al dan niet nog vrachtverkeer toegelaten wordt, maakt het dat we wat vertraging hebben opgelopen", legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. "De werken op het niveau van Grimbergen en in Brussel zijn al zo goed als rond. Wij waren de ontbrekende schakel om nog met de partners op zoek te gaan naar een consensus. Die hebben we, na lange onderhandelingen met de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente Grimbergen intussen bereikt."





Vier meter breed

De bedoeling is om een versterkt fietsnetwerk uit te bouwen vertrekkend in Grimbergen. "De fietssnelweg bestaat uit een dubbelzijdig fietspad van vier meter breed, met groen afgescheiden van de rijbaan. Dit moet een vlotte en veilige verbinding vormen tussen Grimbergen, de Zennestad en de hoofdstad. Het moet een echt alternatief vormen voor de pendelaar en op die manier willen we ook inspelen op de toenemende populariteit van elektrisch fietsen."





Daarnaast zal ook de fietsinfrastructuur aan de oostkant van het kanaal, tussen de site Forges de Clabecq en de Buda-brug, langs het Kanaalpark en de Kruitfabriek, verbeterd worden. "Dat wordt weliswaar een smaller fietspad, gewoon omdat er minder ruimte voorhanden is. Er is ook nog een moeilijk knelpunt bij de aansluiting met de Budabrug."





Voetgangersbrug

De realisatie van de fietssnelweg gaat volgens Bonte mogelijk volgende week al van start. "Tegelijk worden ook werken uitgevoerd aan de riolering en wordt het wegdek vernieuwd. Daarnaast start ook de voorbereiding van de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug die het domein Drie Fonteinen moet verbinden met de Watersite."





De werken worden uitgevoerd door de Vlaamse Werkvennootschap, die eveneens instaat voor de financiering ervan. "De ambitie is om dit snel te doen. Iedereen staat klaar. We hopen tegen de zomer rond te zijn", aldus nog Bonte.