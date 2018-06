Fietspatrouille vat verdachte van vandalisme 08 juni 2018

De nieuwe fietspatrouille van politiezone VIMA heeft haar eerste succes geboekt. "Dinsdag beschadigde een jongen een bushokje aan het station in Vilvoorde",klinkt het. "Met zijn fiets reed hij recht op het bushokje af en verbrijzelde het glazen paneel. De beschadigingen werden kort na de feiten door het overlastteam vastgesteld. Het team bekeek de camerabeelden waar de jongen herkenbaar in beeld kwam. Het overlastteam besloot om de dag erna een oogje in het zeil te gaan houden in de buurt van het station. Daar konden ze de verdachte na schooltijd opnieuw aantreffen. Hij werd overgebracht naar het commissariaat en verhoord." (VDBS)