Festiv'O biedt uitstalraam voor creatief talent 13 augustus 2018

Festiv'O, een kleinschalig belevingsfestival, heeft gisteren weer heel wat volk naar De Kruitfabriek gelokt.





Na een succesvolle eerste editie vorig jaar en een winterversie in december werd de Kruittuin opnieuw omgetoverd tot een creatief paradijs. "Het concept blijft onveranderd: we vormen de site om tot een grote openluchttentoonstellingsruimte", legt Didier Cortois uit. "In een ongedwongen sfeer kan je rustig kuieren langs de vele marktkraampjes met ambachtelijke en unieke stukken die de makers met de gepaste trots en met veel plezier aan je voorstellen. Onder meer juwelen, prints, houten hebbedingetjes, bloemen, ecologisch interieurdesign tot zelf zelfs 'zero waste' babyspullen passeren de revue. Met 16 heel uiteenlopende standhouders is er alvast voor elk wat wils. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag tijdens één van de workshops."





Bovendien zijn ook al enkele van de nieuwe 'bewoners' van MAG 44 aanwezig. "Dat is een ruimte die verbonden is aan De Kruitfabriek met wat glazen wanden en een half overdekte binnenstraat. Die zal opgevuld worden met activiteiten en initiatieven die perfect aansluiten bij wat er vandaag zoal te doen is. Dit is momenteel nog volop in ontwikkeling, maar het gaat om zeven concrete 'units'. De 'uitbaters' stellen nu alvast de activiteiten voor die ze vanaf dit najaar zullen organiseren." (DBS)