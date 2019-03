Feelgood shoppen in Bazaar WHW

16 maart 2019

14u26 0 Vilvoorde Voor wie vandaag wil gaan ‘feelgood shoppen’ is de Bazaar the pace to be. Verschillnde handelaars verenigen er zich. Voor elk wat wils!

Dat veel vrouwen van shoppen houden is een understatement. Niet onlogisch dus dat het deze namiddag bij momenten (vrouwelijke) koppen lopen is in de Bazaar in de Toekomststraat. Nog tot 17 uur vanmiddag kunnen alle shopaholics zich laten gaan. Ook de iets minder shop-minded mensen komen er aan hun trekken. Zo zijn er twee schrijfcafés en kan iedereen genieten van een kopje koffie met een stuk taart.