Fakkeltocht, muziek en bloemen-huldes gedenken einde WOI DBS

11 november 2018

13u56 0 Vilvoorde Het einde van WOI werd gisteren en vandaag uitvoerig herdacht in Vilvoorde. Het grote publiek kon aan de vooravond van Wapenstilstand al in Houtem terecht voor een fakkeltocht die je in het verleden onderdompelde.

De fakkeltocht van 1,5 km lang vertrok zaterdag om 18.30 uur aan de kerk van Houtem. Deze kerk is een van de monumenten die door de oorlog werd verwoest. Deelnemers konden de bezetting in Houtem via lokale verhalen, vertolkt door acteurs, herbeleven. Op 20 augustus 1914 trok het Duitse leger Vilvoorde binnen. Het was het begin van vier lange en zware oorlogsjaren voor de Vilvoordenaars.

Om 21 uur verzorgde het Carmina Kamerkoor het muzikale programma ‘Vrede, een universeel lied’ met stukjes uit ‘The Peacemakers’ van Karl Jenkins, aangevuld met andere rustgevende gezongen oproepen tot vrede. Dit optreden vond plaats in zaal de kring. Beide activiteiten waren gratis toegankelijk voor het publiek.

Daarnaast waren er ook de traditionele herdenkingsplechtigheden op de verschillende Vilvoordse kerkhoven en aan toegewijde gedenk-monumenten. Naast de bloemenhuldes vertrokken vanaf de kerken ook sobere optochten.

In de reeks ‘Ceciliaconcerten’ was het vandaag op het stadhuis aan het mandoline-orkest Divertimando. Ook dit concert onder leiding van dirigent Frans Verhoeven stond uiteraard in het teken van het einde van ‘De Groote Oorlog’.