Extra pop-ups moeten handelscentrum boost geven DBS

15 maart 2019

15u33 0 Vilvoorde Er komt een vervolg op het initiatief van vzw Broeilab en de stad Vilvoorde om de schrijnende leegstand in de Leuvensestraat aan te pakken met pop-ups. Vorig jaar werden al zes winkels met steun van Broeilab, nu komt er een nieuwe pop-upwedstrijd. Bedoeling is dat de laureaten voor de zomer hun intrek nemen in één van de zowat vijf bijkomende panden. Zij moeten dan samen met de nog overblijvende winkels zorgen voor een boost van het handelscentrum.

De in 2018 opgerichte vzw Broeilab bindt de strijd aan met de leegstand in de stad, door starters en creatievelingen hun concept te laten uittesten in leegstaande panden. De vzw werkt samen met de stad Vilvoorde en is ook aangeduid als leegstandsbeheerder: eigenaars die hun pand ter beschikking stellen, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van de leegstandsheffing.

Broeilab is een initiatief van een bende enthousiaste Vilvoordenaars die de koe bij de horens willen vatten. De ploeg vrijwilligers werd rond de kerstperiode fors uitgebreid: het team gaat van vier naar dertien mensen die hun schouders onder het project willen zetten. Het succes van de formule werd vorig jaar aangetoond: er werden in de loop van 2018 zes winkels met steun van Broeilab opgestart: De Kilomeet, Spolly’s Ting, De Fietsenier, Corry, People Made en Pjeirefretter.

Broeilab lanceert in de Zennestad nu een tweede pop-up wedstrijd. “Starters kunnen hun concept nog indienen tot en met 15 april 2019 via het formulier op de website www.broeilab.be”, zegt Lien Warmenbol van Broeilab. “Dan worden de laureaten gekozen en kunnen zij, in een ideaal scenario, vóór de zomer hun intrek nemen in één van de bijkomende panden. Samen met de bestaande Broeilab-winkels, én de nieuwe handelszaken die er starten via de reguliere markt, zullen zij zorgen voor een boost van het handelscentrum.”

Schepen voor economie Didier Cortois (Open Vld) is enthousiast over dit project: ”Broeilab heeft op zeer korte tijd fantastische resultaten bereikt in het kernwinkelgebied. Ze slaagden er enerzijds in om diverse eigenaars van beschikbare panden te overtuigen om mee te stappen in het verhaal en anderzijds lukte het hun om de nodige enthousiaste nieuwe ondernemers te vinden én hen te begeleiden bij het starten van een nieuwe zaak.”

Broeilab streeft dus ook naar een lange termijn bezetting van de winkelpanden en begeleidt haar starters doorheen het project. “Zo zullen starters de meerwaarde ten opzichte van het bestaand winkelaanbod moeten verantwoorden, krijgen ze een sjabloon voor een businessplan aangereikt en moeten ze zich verplicht laten begeleiden door een organisatie als Unizo. Er wordt gemikt op kwaliteit van de invulling en vooral het lange termijneffect, zodat de starters van nu nieuwe vaste waarden kunnen worden.”

Ook de stad denkt na op lange termijn. “Er is geen ‘verkoopdossier’ voor onze winkelpanden voorhanden maar we gaan daar wel werk van maken”, vervolgt Cortois. “De grote ketens denken niet meteen aan Vilvoorde als logische vestigingsplaats. Het is aan ons om hen te overtuigen: ‘Vergeet Uplace en kom naar hier’. Op die manier krijgen we een ideale mix. Want met deze pop-ups krijgt onze winkelstraat alvast wel een eigen identiteit. Het is zeker geen copy-paste meer van Mechelen of Brussel.”