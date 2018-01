Expo ontrafelt koloniale propaganda 30 januari 2018

02u42 0

Van 3 februari tot 3 maart vindt de tentoonstelling 'Onze Kongo - Jullie Kongo' plaats in cc Het Bolwerk. Het uitgangspunt van deze tentoonstelling is bijzonder in die zin dat het niet de bedoeling is om de geschiedenis van Congo te duiden maar wel om propaganda en het effect ervan op de publieke opinie te kaderen.





"Propaganda is momenteel een actueel item", zegt schepen van Gelijke Kansen Fatima Lamarti. "Het verheerlijkt bepaalde elementen in de geschiedenis en verzwijgt andere met alle gevolgen van dien. Ik ben dan ook bijzonder blij dat stad Vilvoorde dit belangrijke thema in de kijker kan plaatsen."





"Propaganda heeft de beeldvorming rond Congo van meerdere generaties Belgen bepaald. De





tentoonstelling wil deze koloniale propaganda ontrafelen via film, dia's, informatieve panelen en een interactieve wand met archiefmateriaal en getuigenissen uit België en Congo. Een bezoekje aan deze gratis tentoonstelling is zeker de moeite waard", zegt cultuurschepen Johan Serkeyn. 'Onze Kongo - Jullie Kongo' is vrij te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag in de exporuimte van cc Het Bolwerk van 14 tot 19 uur. Deelnemen aan een geleid bezoek kan telkens op zaterdag en zondag om 15 uur. (DBS)