Expo ‘Ongelooflijk’ in Het Bolwerk DBS

27 maart 2019

16u16 0 Vilvoorde In de expozaal van CC Het Bolwerk kan je komende zondag 31 maart tussen 13 en 17 uur gratis en zonder inschrijving naar de tentoonstelling ‘Ongelooflijk’.

Het platform levensbeschouwingen van Vilvoorde wil via deze tentoonstelling erop wijzen dat we ondanks verschillen tussen levensbeschouwingen ook veel zaken gemeen hebben. De tentoonstelling is het resultaat van een uitvoerige samenwerking tussen vertegenwoordigers en leerkrachten van bijna elke grote levensbeschouwelijke stroming in Vilvoorde.

Op zondag 31 maart zullen ook de vertegenwoordigers van alle grote levensbeschouwelijke instanties in Vilvoorde aanwezig zijn (o.a. voorzitter Huis van de Mens, vertegenwoordigers van moskee Masgid Annasr, pastoor katholieke kerk en leden van de kerkenraad van de protestantse kerk). Eveneens zullen leerkrachten die al jaren werken met de tentoonstelling je met plezier uitleg geven over hoe zij met de tentoonstelling aan de slag gaan.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en met een gratis drankje te genieten van een gesprek met andere aanwezigen.