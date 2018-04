Ex-directeur IVMH vrijgesproken 06 april 2018

02u27 2 Vilvoorde De voormalig directeur van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) is door de correctionele rechtbank in Brussel vrijgesproken van financieel gesjoemel. Het parket had eerder nog 3 jaar cel geëist omdat de man zichzelf zou hebben verrijkt toen hij aan het hoofd van de huisvestingsmaatschappij stond.

Na het ontslag van de directeur kwam aan het licht dat de IVMH kampte met geldtekorten ten gevolge van wanbeheer. Het kwam tot een proces, waarbij naast de voormalig directeur ook zijn ex-echtgenote, twee aannemers en de zaakvoerders van een boekhoudkantoor terecht stonden.De directeur zou in de fout gegaan zijn bij het inschakelen van dat boekhoudkantoor.





De aanstelling zou niet via openbare aanbesteding zijn gebeurd, omdat het werd ingehuurd voor een laag bedrag, maar de uiteindelijke facturen zouden achteraf opgelopen zijn tot bijna 200.000 euro per jaar.





Ook het inhuren van een aannemer om een leegstaande woning op ruimen verliep volgens de aanklager niet regulier. De rechter sprak hem vrij bij gebrek aan bewijs. Voor alle andere beklaagden oordeelde hij dat de strafvordering onontvankelijk is





(WHW)