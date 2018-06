Energiezuinige LED-verlichting in park Drie Fonteinen 19 juni 2018

02u29 1 Vilvoorde Stad Vilvoorde gaat energiezuinige led-verlichting in park Drie Fonteinen voorzien. De omgeving van het sportstadion en ook de parkzone was slechts gedeeltelijk verlicht en de installatie was ook verouderd. Enkele lampen waren niet meer in gebruik en andere vertoonden tal van defecten, zowel aan de toestellen als aan de bekabeling.

"De combinatie van het milieuvriendelijke aspect, duurzaamheid en veiligheid lagen aan de basis van onze keuze voor leds in deze groene omgeving", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "Bovendien zal de vernieuwingsoperatie op termijn een besparing in de elektriciteitsfactuur van onze stad opleveren."





Automatisch gedoofd

Voor dit project werkt de stad samen met Eandis. Intussen is de verouderde verlichting in het parkgedeelte verwijderd en vervangen door energiezuinige led-armaturen op basis van een lichtstudie. Zowel voor toegangswegen, fietsroute als wandelpaden werd met een zelfde type verlichting gewerkt. De lichtpunten worden automatisch gedoofd tussen middernacht en 5 uur.





De Vilvoordse atletiekclubs, VAC en Sparta, die het park gebruiken, zijn alvast enthousiast. "We zijn al heel lang vragende partij voor een betere verlichting", zegt VAC-voorzitter Raymond Seneca. "Vele lopersgroepen maken gretig gebruik van het park voor looptrainingen. In de donkere wintermaanden was dit niet altijd even evident, zeker niet met de jeugd." Aan de werken hangt een kostenplaatsje van 149.250 euro exclusief BTW. (DBS)