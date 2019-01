El Boudaati, Bonte en Lamarti op sp.a-lijst DBS

10 januari 2019

17u52 3 Vilvoorde Moad El Boudaati, kersvers schepen in Vilvoorde, en burgemeester Hans Bonte staan op de Kamerlijst van sp.a bij de federale verkiezingen van 26 mei.

El Boudaati staat op plek twee na lijsttrekker Karin Jiroflée uit Haacht. Bonte is samen met burgemeester Ridouani van Leuven lijstduwer. De sp.a voerde in 2016 een cumulverbod in waardoor burgemeesters van grote gemeentes of steden geen parlementsleden mogen zijn. Toch werd er aan het scenario gedacht om Bonte - die tegen het cumulverbod is - de Kamerlijst te laten trekken, zonder te zetelen. Maar uiteindelijk neemt Jiroflée de leiding.

Schepen Fatima Lamarti staat dan weer op de derde plaats voor de lijst van het Vlaams Parlement. Die wordt getrokken door Bruno Tobback. De volledige lijsten voor de Kamer en het Vlaams Parlement zullen gestemd worden eind februari.