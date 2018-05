Eindelijk eigen stek voor vzw Zee Na Es 15 mei 2018

02u52 0 Vilvoorde Zee Na Es, een vzw die opkomt tegen (kans)armoede in Vilvoorde en omstreken, heeft na meer dan drie jaar eindelijk een eigen stek. Sinds 7 mei is de vereniging gehuisvest in de Witherenstraat 7A.

Aan de voedselbedeling zelf zal er niets wijzigen. "Die zal blijven plaatsvinden op dinsdag en vrijdag in het dienstencentrum Far-west, maar de stockage en onze tweedehandswinkel is nu eindelijk ondergebracht in één gebouw", zegt voorzitter Sonia De Plecker.





De benedenverdieping gebruikt de vzw als stockageruimte voor hun diepvriezers. "Daarin bewaren we het voedsel dat we dagelijks ophalen bij Delhaize en waarmee we wekelijks voedselpakketten maken voor een 180-tal personen", zegt voorzitter Sonia De Plecker. "De bovenverdieping is onze tweedehandswinkel. Maandelijks zal hier één of meerdere keren een verkoop plaatsvinden."





Makkelijker werken

Het nieuwe onderkomen zal de werking heel wat vergemakkelijken. "Voordien moesten we maandelijks een hele verhuis doen om een tweedehandsverkoop te organiseren", aldus De Plecker. "Op een bepaald moment zijn we zelfs moeten stoppen. Nu is dat verhuisprobleem van de baan en kunnen we terug maandelijks een eigen tweedehandsverkoop houden." De eerste kledingverkoop vond vorige zaterdag al plaats.





Wie graag meer informatie wenst, vrijwilliger wil worden, of wil sponsoren, kan contact opnemen via sonia.de.plecker@telenet.be





(DBS)