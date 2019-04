Eigenaar vernielde meubelwinkel meet de schade op: “Zaak nog een jaar geleden vernieuwd” Jelle Couder

08 april 2019

15u11 0 Vilvoorde In de Kolverniersstraat in Vilvoorde wordt maandag asbest geruimd. Die kwam vrij nadat een hevige brand in de nacht van zaterdag op zondag meubelzaak Belga in de as legde. Uit de eerste vaststellingen van de expert blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel was. Een magere troost voor zaakvoerder Philippe Van Caenegem. “Ik heb geen idee of de winkel opnieuw opengaat.”

De brand die in de nacht van zaterdag op zondag meubelzaak Belga in Vilvoorde in de as legde, blijft voor naweeën zorgen. De getroffen meubelzaak is door het vuur volledig vernield. Eigenaar Philippe Van Caenegem was maandag ter plaatse om de schade op te meten. “We hadden de winkel net een jaar geleden volledig vernieuwd”, zegt hij. “De showroom was compleet onder handen genomen en we hadden de naam van de zaak veranderd. Nu blijft er bijna niets meer van over. Het is nog te vroeg om te weten wat we nu gaan doen. Ik wacht nog tot het gebouw wordt vrijgegeven. Of de winkel opnieuw open gaat? Daar heb ik nog geen idee van.”

Bij Belga Meubelen werken in totaal 15 mensen, waarvan een viertal in Vilvoorde. “Zij kunnen nu even terecht in onze andere vestigingen”, zegt Van Caenegem. “Er is nog heel wat werk. We willen nog zoveel mogelijk van onze bestelbonnen redden uit het gebouw om te verzekeren dat mensen toch hun bestelde meubels krijgen. Dat is onze voornaamste prioriteit. Wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel weer. Mensen met een bestelling sturen ons best een mail zodat we alles netjes kunnen opvolgen.”

De meubelzaak in de Kolveniersstraat heeft een lange geschiedenis. Het familiebedrijf van Van Caenegem nam de zaak in 2004 over, maar ook in de jaren daarvoor was er al een meubelwinkel. Tot een jaar geleden stond de zaak nog onder de naam Big Boss bekend.

Geen kwaad opzet

Maandag werd ook in de rest van de buurt nog volop opgeruimd. Bij de brand kwam immers een kleine hoeveelheid asbest vrij. Een gespecialiseerde firma maakte daarom de weg en de geparkeerde wagens schoon in de Kolveniersstraat, de Spiegelstraat en de Neerhofstraat. In de andere omliggende straten werd geen asbest gevonden.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Er loopt wel een gerechtelijk onderzoek en het parket van Halle-Vilvoorde heeft een expert aangesteld. Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt alvast dat er geen kwaad opzet in het spel was.

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 22 uur uit. De brandweer had tot diep in de nacht nodig om het vuur onder controle te krijgen. Ook zondag moest er nog de hele dag nageblust worden. Door de brand moest een vijftigtal omwonenden de nacht elders doorbrengen. Zij konden pas zondag in de vroege ochtend terugkeren naar hun woning. Twee huizen in de straat zijn onbewoonbaar verklaard.