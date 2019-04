Eerste 19 afwezige bijzitters krijgen fikse boete WHW

10 april 2019

14u20 0 Vilvoorde Negentien personen die op de jongste gemeenteraadsverkiezingen waren opgeroepen als bijzitter zijn veroordeeld tot kregen van 300 tot 800 euro. Ze waren niet opgedaagd of kwamen te laat aan op het kiesbureau.

Momenteel worden de ‘uitnodigingen’ om als bijzitter bij de komende verkiezingen van 26 mei te zetelen verspreid. Dat u best op deze uitnodiging kan ingaan werd vandaag duidelijk voor de Brusselse correctionele rechtbank. Een eerste lading van 19 bijzitters die niet of te laat kwamen opdagen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kreeg deze ochtend hun straf te horen. Ze kregen boetes van 300 tot 600 euro. Een bijzitter kreeg zelfs een boete van 800 euro omdat hij al eens veroordeeld werd.

Minnelijke schikking

Meer dan 420 voor- en bijzitters kwamen in het arrondissement Halle-Vilvoorde bij de verkiezingen in oktober niet of te laat opdagen. Elk van hen kreeg een kans om ene tripje naar het justitiepaleis te vermijden. Eerst werd hen immers een minnelijke schikking voorgesteld van 250 euro. Het leeuwendeel betaalde dat ook, maar een 90-tal personen weigerde dat en kreeg een dagvaarding in de bus om zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Zoals te verwachten viel kreeg de rechter de meest uiteenlopende excuses te horen. Sommigen beweerden dat ze op reis waren maar waren dit ‘vergeten’ te melden. Anderen waren dan weer aan het werken. Anderstaligen voerden dan weer aan dat ze de oproepingsbrief of de brief over de minnelijke schikking niet begrepen hadden. Opmerkelijk was echter dat verschillende mensen uit dezelfde regio, Wezembeek-Oppem en Overijse, een gelijkaardig excuus aanvoerden. Zij beweerden allemaal dat ze nooit een oproepingsbrief hadden ontvangen, noch via de gewone post, noch via aangetekend schrijven. In al hun dossiers ontbrak ook het document van bpost dat moest aantonen dat er wel degelijk een aangetekend schrijven was aangeboden. Zij krijgen hun uitspraak een van de volgende dagen of weken te horen, al bestaat de kans dat ze zullen worden vrijgesproken.

Verstek

De mensen die ook naar de rechtbank hun kat stuurden kregen zonder pardon een boete van 600 euro opgelegd. Indien ze deze niet betalen wacht hen een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen. Wie aanwezig was op zijn proces, kreeg een boete opgelegd van 600 euro, waarvan de helft met uitstel. Eén beklaagde werd veroordeeld tot een boete van 800 euro omdat hij eerder al werd veroordeeld. De afwezige bijzitters in de negentien Brusselse gemeenten worden voorlopig niet vervolgd.