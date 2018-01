Eén nieuwbouw voor sport en cultuur GLOEDNIEUW CENTRUM MOET OOK UITGROEIEN TOT BUURTHUIS DIMITRI BERLANGER

02u32 0 RV Een toekomstbeeld van het nieuwe sport- en cultuurcentrum. Vilvoorde Eén van de volgende grote projecten van de stad Vilvoorde is de bouw van een gloednieuw sport- en cultuurcentrum in Koningslo. Alles wordt gecentraliseerd in één compact gebouw met een cafetaria, vergader- en ontmoetingsruimtes en een grote sportzaal met voldoende bergruimte, douches en kleedkamers. De nieuwbouw, die eind 2019 klaar moet zijn, zal de huidige versleten sportballon en het CC Koningslo vervangen.

De plannen voor de grootscheepse vernieuwing werden zopas uitgebreid voorgesteld. Er komt een volledig nieuw cultureel centrum met vergaderzalen en een polyvalente ruimte, en een sportzaal met cafetaria. Deze ruimtes zullen zowel door de stad, diverse verenigingen als de school gebruikt kunnen worden.





"Het sport- en cultuurcentrum Koningslo zal opgebouwd worden uit drie complementaire delen: een centrale dubbelhoge tussenruimte verbindt enerzijds de ruimte van de sporthal en anderzijds het cultureel centrum", legt cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a) uit. "De centrale foyer en de polyvalente zaal sluiten direct op mekaar aan en maken de organisatie van grotere evenementen mogelijk. In de kelder worden er 6 kleedruimtes voor groepen en 2 kleedruimtes voor scheidsrechters voorzien. In de centrale hal in de kelder voorzien we beveiligde lockers."





Ondergrondse parking

"Ten noorden van de centrale dubbelhoge ruimte is de polyvalente sporthal voorzien, aangepast aan alle gevraagde sporten, met name zaalvoetbal, basket, volleybal en badminton. De zaal krijgt een sportvloer en de nodige akoestische voorzieningen. Onder de sporthal komt een eenvoudige, ruime en compacte parking met 56 plaatsen. De inrit loopt langs de zaal en ligt op voldoende afstand van de buren."





Het nieuwe sport- en cultuurcentrum zal als voorbeeldproject de ambities van de stad naar duurzaamheid in de praktijk omzetten. "Om op een duurzame wijze elektriciteit op te wekken wordt het schuine dak van het cultureel centrum voorzien van zonnepanelen. De douches in de kelder van het gebouw worden voorzien van een warmteterugwinning uit douchewater. Het gebouw wordt eveneens voorzien van energiezuinige LED-verlichting die aangestuurd wordt door aanwezigheids- en/of afwezigheidsdetectoren. Regenwater van de daken wordt opgevangen en herbruikt voor het spoelen van de toiletten. Er worden zoveel mogelijk vernieuwbare en recycleerbare materialen gebruikt."





Het stadsbestuur ziet het ook ruimer dan enkel een sport- en cultuurcentrum. "Het moet een buurthuis voor de wijk worden. Inwoners en voorbijgangers moeten naar binnen getrokken worden, meervoudig ruimtegebruik moet gestimuleerd worden, de ruimtes moeten polyvalent geprogrammeerd kunnen worden."





Het compacte sport- en cultuurcentrum zal minutieus geplaatst worden tussen de bestaande school en de aanpalende buren. "Tussen de bestaande school en het nieuwe sport- en cultuurcentrum verbreedt de voorziene verharde kleuterspeelplaats. Naar de buren toe wordt een natuurlijke tuin aangelegd met bloemenweide, moestuin, natuurlijke houten speeltoestellen, en een boomgaard."





Voor het project wordt 6,7 miljoen euro voorzien. De werken moeten eind 2019 voltooid zijn.