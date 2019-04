E-commercebedrijf Coolblue levert voortaan pakjes met de fiets DBS

10 april 2019

10u17 0 Vilvoorde Vanaf vandaag brengt Coolblue de eerste pakjes met de fiets rond in Brussel, Zaventem en Vilvoorde. Coolblue is het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat ervoor kiest om kleine pakjes zelf met de fiets te leveren. Eerder ging de service ‘CoolblueFietst’ al van start in Antwerpen en Gent.

Vandaag vertrokken de eerste goedgevulde elektrische ‘pakfietsen’ vanuit de Coolblue-winkel in Zaventem. Wie in Brussel, Zaventem en Vilvoorde bijvoorbeeld een laptop, smartphone of koptelefoon bestelt, heeft veel kans dat de fietskoerier de volgende dag voor de deur staat. Het gaat uiteraard om ‘haalbare' pakjes en bijvoorbeeld geen koelkast.

De service is uiteraard op maat van de klant. “Niemand hoeft onnodig thuis te blijven wachten op een pakje”, zegt Pieter Zwart van Coolblue. “Klanten krijgen hun bestelling de volgende dag in een tijdvak van één uur geleverd. Een kwartier van tevoren ontvangen ze een sms met het exacte tijdstip van levering. En we komen sowieso. We bellen drie keer aan, bellen je op of roepen door je brievenbus. Je kan ons niet missen.”

Eind vorig jaar ging de service ‘CoolblueFietst’ van start in Antwerpen. Gent volgde vorige maand en vandaag voegt Coolblue daar dus Brussel, Vilvoorde en Zaventem aan toe. Voor deze laatste regio is de online retailer nog op zoek naar 5 nieuwe collega’s. Wie van pakjes en van fietsen houdt, kan solliciteren bij werkenbijcoolblue.be.