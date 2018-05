Duo naar cel na diefstal bij bejaarde man 08 mei 2018

02u26 0 Vilvoorde Twee personen zijn veroordeeld tot 18 en 30 maanden voor het stelen van 50.000 euro.

Het slachtoffer, een oudere man uit Vilvoorde, had zijn poetsvrouw -die al vier jaar voor hem werkte- toevertrouwd dat hij haar opgenomen had in zijn testament. Meer zelfs: hij had 50.000 euro in de diepvriezer verstopt en deze som zou haar toekomen als hij zou sterven.





De gelukkige poetsvrouw had dit verteld tegen Mélissa M., een goede vriendin van haar. M. had vervolgens een vriend, David D.G. ingeschakeld om het geld te stelen. Toen de poetsvrouw de diefstal ontdekte, diende ze meteen klacht in bij de politie. Die had daarop weinig tijd nodig om D.G. op het spoor te komen. De man bekende meteen en nam eerst de volledige schuld op zich. Later verklaarde hij dat het idee van Melissa M. was, maar die hield steeds haar onschuld staande. Twee mensen die een deel van de buit ontvangen hadden, kregen celstraffen van 3 tot 6 maanden met uitstel, en twee anderen geldboetes van 2.000 euro. (WHW)