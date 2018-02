Droogkast oververhit: een lichtgewonde 10 februari 2018

02u36 0 Vilvoorde Bij een woningbrand in de Blaesenbergstraat is gisterochtend een lichtgewonde gevallen. Het vuur ontstond door een oververhitte droogkast. Dankzij de snelle interventie van de brandweer bleef de schade beperkt.

De brand brak om 10.30 uur uit in een rijwoning in de Blaesenbergstraat in de Borcht. Eén van de bewoners zag dat de droogkast oververhit geraakte en vuur vatte. De brandweer werd meteen verwittigd en was snel ter plaatse. Beide bewoners konden zelf de woning verlaten. Een van hen liep wel eerstegraads brandwonden op en werd ter plaatse verzorgd. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Daardoor bleef de schade beperkt tot de kamer waarin de droogkast stond.





"We spelen wekelijks op de Lotto en winnen nooit, maar vandaag hebben we het groot lot gewonnen, dit had veel erger kunnen aflopen", aldus de vader van één van de bewoners, die tegenover de getroffen woning woont. De bewoners konden hun huis gistermiddag opnieuw in. (RDK)