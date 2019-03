Drones en robots op ‘Openschoolavond’ TechnOV DBS

14 maart 2019

10u20 0 Vilvoorde In de technische school TechnOV vindt op vrijdag 15 maart de vijfde editie plaats van de ‘Openschoolavond’ waarbij de school wordt opengesteld aan ouders, nieuwe leerlingen en oud-leerlingen.

Vanaf 16 uur kunnen jongeren actief deelnemen aan een waaier van wetenschappelijke en technologische workshops. Zo zal iedereen al doende kunnen proeven van het ruime aanbod van onze school voor STEM-wetenschappen en STEM-technieken. Daarnaast zijn er ook de eerste Vlaamse ‘School Robot Games’ met deelname van 8 scholen. De leerlingen van de tweede graad Industriële Wetenschappen stellen hierbij hun zelf ontworpen robots voor. Er vindt ook nog onder meer een droneworkshop plaats voor 40 kinderen van het vijfde of zesde leerjaar. Inschrijven is verplicht via www.kov.be/technov.