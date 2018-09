Drie Dehaenes duwen CD&V-lijsten 03 september 2018

Zowel in Grimbergen, Vilvoorde als Zemst wordt de CD&V-lijst geduwd door een telg uit de familie van wijlen Jean-Luc Dehaene. In Vilvoorde gebeurt dat door diens weduwe Celie (76). In Zemst en Grimbergen is dat het geval door respectievelijk zijn zonen Tom (59) en Koen (51). Het is de eerste keer dat Koen Dehaene, de oudste zoon van Celie en Jean-Luc, zich kandidaat stelt. Zijn prioriteiten liggen op het vlak van veiligheid (ook in het verkeer), betaalbare woningen voor jonge gezinnen en voldoende plaats voor kinderopvang, scholen en sport.





(DBS)