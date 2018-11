Douane voert jaarlijks 20.000 analyses uit in Zennestad Nieuw laboratorium opent deuren in leegstaand gebouw Akzo Nobel Robby Dierickx

13 november 2018

13u35 0 Vilvoorde In een gebouw in de Gustaaf Levisstraat in Vilvoorde dat Akzo Nobel vijf jaar geleden bouwde maar nooit in gebruik nam, heeft de FOD Financiën dinsdag haar nieuw laboratorium Douane en Accijnzen geopend. Het labo verhuist van een afgeleefd pand in Leuven naar de Zennestad. Jaarlijks worden er tot 20.000 analyses uitgevoerd op onder meer verdachte postpakketten, minerale oliën en bieren.

Het laboratorium Douane en Accijnzen van de federale overheidsdienst Financiën had van 1892 tot enkele maanden geleden onderdak in een gehuurde burgerwoning in de Blijde Inkomstraat in Leuven, maar snakte naar een nieuw gebouw. In de Leuvense vestiging kampte men immers met allerlei ernstige technische gebreken qua verwarming, elektriciteit, waterinfiltraties en veiligheid. In 2012 deed er zich zelfs een ontploffing voor, waarbij giftige dampen vrijkwamen. Uiteindelijk vielen er geen gewonden, maar de brandweer had er wel uren werk om alles onder controle te krijgen. Nadien kwam de zoektocht naar een nieuw onderkomen in een stroomversnelling.

Nagelnieuw gebouw

Drie jaar geleden stemde de federale overheid in met de aankoop van een leegstaand gebouw in de Gustaaf Levisstraat in Vilvoorde. Dat pand werd in 2013 gebouwd door Akzo Nobel met als doel haar Research&Development Centre er in onder te brengen. Finaal besliste de firma om die afdeling elders onderdak te geven, waarna het gebouw nooit in gebruik genomen werd en te koop aangeboden werd.

“De verhuis naar Vilvoorde biedt tal van voordelen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Het gebouw is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en met de wagen, en is nog nagelnieuw. De 25 werknemers stonden dan ook te springen om naar hier te verhuizen. Hun geduld werd danig op de proef gesteld in het aftandse gebouw in Leuven, maar nu hebben ze eindelijk een nieuwe werkplek.”

In het laboratorium werken 25 mensen die fysico-chemische analyses uitvoeren en onderzoek doen. De analyses zijn belangrijk gezien ze bepalend zijn voor de berekening van de invoerrechten of het toepasselijke accijnsregime, maar ook om uit te maken of het verboden producten zijn. Jaarlijks worden er tot 20.000 analyses uitgevoerd op onder meer minerale oliën – goed voor 75 procent van het werk -, onbekende poeders in postpakketten en kledij. Ook bieren worden er geanalyseerd. “Maar liefst 1.500 per jaar”, vertelt één van de onderzoekers. “Daarbij gaan we na of het correcte accijnsregime gehanteerd wordt. De accijnzen worden bepaald op het originele extract van het bier.”

De tweede verdieping van het gebouw is ingericht als open kantoorruimte. Het is de bedoeling om de douanediensten die momenteel onderdak hebben in de Groenstraat in Vilvoorde op termijn naar daar te verhuizen.

Voor de aankoop van het gebouw betaalde de federale overheid 3 miljoen euro. Nog eens 2,7 miljoen euro ging naar de inrichting van het pand en de omgevingswerken.