Dossier onvolledig: zaak moet opnieuw behandeld worden WHW

27 november 2018

13u00 0 Vilvoorde Twee Vilvoordse jongeren weten nog niet welke straf ze krijgen voor hun aandeel in kleine rellen. Tegen hen was respectievelijk negen en tien maanden cel gevorderd voor weerspannigheid. De rechter vraagt het parket om het dossier te vervolledigen.

Op 13 oktober vorig jaar voerde een patrouille een controle uit in een probleemwijk in Vilvoorde. Al snel verzamelde zich een groep van 30 jongeren rond de agenten. Ze maakten oerwoudgeluiden en floten de agenten uit. Op een zeker moment werden er ook flessen gegooid richting van de agenten. Toen er versterking ter plaatse kwam, stoof de groep uiteen. Twee jongeren konden opgepakt worden en belandden een nachtje in de cel. Voor hun proces gaven ze verstek. Wanneer de zaak opnieuw wordt behandeld is nog niet bekend.