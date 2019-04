Doodrijder Merel De Prins mag niet naar rechtbank komen voor frauduleus faillissement WHW

10 april 2019

19u38 1 Vilvoorde Muhammed Aytekin, de doodrijder van de 12-jarige Merel De Prins, moest zich deze ochtend voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor zijn aandeel in een frauduleus faillissement. Omdat hij Brussel niet in mag werd de zaak uitgesteld.

Aytein stuurde zijn kat naar de rechtbank. Beter gezegd: hij moest zijn kat sturen. Een van de voorwaarden die de strafuitvoeringsrechtbank hem oplegde bij zijn voorwaardelijke vrijlating is dat hij Brussel niet mocht betreden...en dus ook niet naar het justitiepaleis mocht komen.

Aytekin reed in 2015 in Vilvoorde de 12-jarige Merel De Prins dood en kreeg daarvoor 5 jaar cel. “Hij werd na zijn veroordeling vrijgelaten onder voorwaarden”, pleitte zijn advocate op de rechtbank. “Een van de voorwaarden is dat hij niet op het grondgebied van Brussel mag komen. Hij kon hier vandaag dan ook niet aanwezig zijn.”

De man moet zich verantwoorden voor een frauduleus faillissement, maar de zaak werd dus noodgedwongen uitgesteld. In samenspraak met de strafuitvoeringsrechtbank zal hij een uitzondering op het verbod moeten krijgen. Het dossier zal -indien dit lukt- worden gepleit op 13 juni.