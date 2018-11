Donkere wintermaanden krijgen gouden randje met Pjeirefretter Goud Tweede bier van Jens Leen en Tine Paredis te kopen én te proeven in pop-up in Leuvensestraat DBS

23 november 2018

14u31 0 Vilvoorde Het gaat hard voor het Vilvoords bier Pjeirefretter. Eind april lanceerden Jens Leen en Tine Paredis hun eerste gerstenat en dat bleek een onverhoopt succes. In december opent het tweetal een pop-up en lanceert het ook al een nieuw ‘limited edition’ winterbier onder de naam ‘Pjeirefretter Goud’.

Het Pjeirefretter-bier is een hit. Na het succes van de lancering op de jaarmarkt in april was de vraag amper bij te houden. Het bier was zelfs even uitverkocht in de Vilvoordse horeca. “Toegegeven, van dit succes hadden we zelfs niet durven dromen. We hadden ons geen betere start kunnen inbeelden dan de lancering op de jaarmarkt”, vertelt Tine Paredis. “We hadden rekening gehouden met een scenario dat de vraag na enkele weken zou afnemen, maar dat gebeurde niet. Integendeel. Onze eerste oplage van zo’n 800 liter was direct uitverkocht. Ondertussen hebben we in zo’n zes maanden tijd al 12.000 liter gebrouwen en verkocht.”

Winterbier

En dus besloot het tweetal om nog voor het einde van het jaar een tweede bier op de markt te brengen. Hiervoor gingen ze opnieuw op zoek naar enkele verrassende en originele ingrediënten. “Het idee spookte al een tijdje door ons hoofd om ook een winterbier uit te brengen. Toen we ook zelf de vraag kregen van klanten of er een tweede biertje zat aan te komen, besloten we om er voor te gaan.”

“De enige voorwaarden die we onszelf oplegden was dat het een eenmalige oplage zou worden tijdens de wintermaanden en dat we opnieuw zouden kiezen voor originele ingrediënten of combinaties daarvan. Zo zijn we trouw gebleven aan de Moerasspirea, een plant die hier langs de Zenne groeit. Na wat experimenteren bij de brouwer kozen we uiteindelijk voor een mix van mandarijn en karamel als unieke toets voor ons winterbier. De testbrouwsels smaakten alvast heerlijk”, knipoogt Jens Leen.

Begin december opent het tweetal ook een tijdelijke winkel die open blijft tot en met de feestdagen. In samenwerking met vzw Broeilab vonden ze een pand in de Leuvensestraat dat gedurende de maand december voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een pop-upwinkel en -bar. “We zullen onze intrede nemen in het vorige pand van Vilvoptique in de Leuvensestraat 44. Daar zullen mensen onze cadeaupakketten kunnen kopen, maar ook kunnen plaatsnemen voor een drankje. Het zal dus een combinatie worden van een gezellige bar en trendy winkel”, besluiten Jens en Tine.

Pjeirefretter Goud zal voor het eerst te proeven zijn tijdens de officiële opening van de winterpop-up van Pjeirefretter in de Leuvensestraat op zaterdag 8 december. Om het nieuwe bier gepast te lanceren, organiseert Pjeirefretter eveneens een wedstrijd. De vinders van vijf gouden tickets krijgen in de week voor de opening van de pop-up de kans om in avant-premiere te proeven van ‘Pjeirefretter Goud’. Meer info op www.pjeirefretter.be