Doek valt over Mekitburn Festival TWEEDAAGS EVENT IN DRIE FONTEINEN STOPT NA 13 EDITIES DIMITRI BERLANGER

20 maart 2018

02u33 0 Vilvoorde Het Mekitburn Festival houdt het na dertien jaar voor bekeken. "Het was moeilijk om nog innoverend te zijn en het aantal bezoekers liep het voorbije jaar opmerkelijk terug", zegt Jelle Vander Weyden, voorzitter van de organiserende vzw. "We gaan ons nu focussen op andere socio-culturele events, te beginnen met het dansfeest 'Open Air' tijdens de jaarmarkt."

Na lang wikken en wegen heeft vzw Goesting?! beslist om het vlammetje van hun 'Mekitburn Festival' definitief te doven. Het festival vond jaarlijks plaats in het ruiterijcomplex van domein Drie Fonteinen en stond vooral bekend om zijn originele programmatie, leuke inkleding en gratis zaterdagnamiddag voor jong en oud. Na 13 jaar was het festival met reggae, funk, hip hop, drum-'n-bass, en house uitgegroeid tot een vaste waarde.





Maar 2.000 bezoekers

Toch stopt het verhaal van Mekitburn hier. "We hadden de indruk dat ons idee achterhaald geworden was", vertelt voorzitter Jelle Vander Weyden. "Het werd moeilijker om nog vernieuwend uit de hoek te komen. Drie à vier jaar geleden haalden we nog 5.000 bezoekers per weekend. Vorig jaar waren dat er plots maar 2.000 meer. Een opmerkelijke daling dus en daarom ook zijn we tot deze drastische beslissing gekomen. We willen nog enigszins op een hoogtepunt stoppen."





De vzw zelf blijft wel bestaan. "We gaan verder onder de nieuwe naam, 'PK', en willen het over een andere boeg gooien. We gaan culturele activiteiten organiseren, gericht op Vilvoorde en op wat er leeft binnen de lokale jongerencultuur."





De activiteiten van Vzw Goesting?! beperkten zich ook de laatste jaren niet tot het Mekitburn Festival. "Zo hebben we verschillende elektronische, metal en hip hop-events georganiseerd, maar ook intieme concerten op unieke locaties, rollerdisco in de Spiegeltent, DJ-contests, vintage markten en repair cafés. Die activiteiten zullen zeker blijven bestaan." De eerste afspraak is alvast de derde editie van 'Open Air', het house- en technodansfeest op het Portaelsplein tijdens de jaarmarkt.





Jammer voor stad

De stad, die het festival altijd steunde, betreurt de teloorgang van Mekitburn. "We voelden wel al dat ze het moeilijk hadden", zegt schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a). "Ondanks de mooie programmatie, liep de publieksopkomst terug en dus ook de inkomsten. Ook voldoende engagement vinden bij al die vrijwilligers - er komt wat bij kijken bij zo'n festival - was een probleem. Jammer voor ons want het was een mooie alternatieve aanvulling op het aanbod vanuit de stad."