Doe mee aan de Dansketting 12 april 2018

02u53 0

Op zaterdag 28 april nodigt Danspunt alle steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de Dansketting. Ook in Vilvoorde kan je meedoen. Danservaring is absoluut geen must, zin en enthousiasme zijn voldoende. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. De dans en de muziek worden aangeleverd door Danspunt en zijn overal hetzelfde. Muzikaal wordt het een bewerking van 'La Cumparsita'. De dans bestaat uit een achttal eenvoudige bewegingen, die repetitief uit te voeren zijn in een ketting.





Van 14 tot 15.00 uur leert een danscoach je de choreografie aan op het Bolwerkplein. Om 15.00 uur vertrekt de dansketting in een lus door het centrum van Vilvoorde. Muzikanten van de lokale band 'Peper & Zout' loodsen de dansers langs het parcours. Ook wie de choreografie nog niet aanleerde, kan onderweg nog aansluiten. Deelname is gratis. Geef tegen 16 april door dat je er graag bij bent via





cultuurcentrum@vilvoorde.be.





Als je in groep komt, vermeld dan het aantal personen die zullen deelnemen. Ook wie graag als muzikant meedoet, kan dit via een mailtje naar bovenstaand adres aangeven.





(DBS)