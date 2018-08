Dirk Wouters (75) vermist 30 augustus 2018

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een opsporingsbericht verspreid voor Dirk Wouters (75). Sinds zondag ontbreekt elke spoor van de man. Dirk Wouters werd voor het laatst gezien op zondag 26 augustus omstreeks 9.15 uur in de Gendarmeriestraat in Vilvoorde. Hij is ongeveer 1.85 meter groot en slank gebouwd. Hij heeft wit haar en een witte stoppelbaard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Wouters een beige vest, een bordeaux kleurige trui, een grijze broek en sportschoenen. De man heeft medische verzorging nodig. (DBS)