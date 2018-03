Directeur AZ Jan Portaels ontslagen ZIEKENHUIS NEEMT NA RUIM 9 JAAR AFSCHEID VAN GUY BUYENS DIMITRI BERLANGER

24 maart 2018

02u37 0 Vilvoorde Guy Buyens is niet langer algemeen directeur van het AZ Jan Portaels. De intentie om toe te treden tot het netwerk Mechelen-Lier-Bonheiden werd niet door iedereen in dank afgenomen, niet in het minst door de stad. Ook de perikelen rond de nieuwbouw zijn een factor.

Guy Buyens begon begin 2009 als nieuwe algemeen directeur in het AZ Jan Portaels. De Vilvoordenaar volgde daarmee dr. Bart Van Daele op, die in 2007 werd aangesteld om het ziekenhuis - succesvol - uit de financiële problemen te halen. Als arts was dr. Buyens vooral werkzaam in de farmaceutische industrie en in de biotechnologie, waar hij een aantal belangrijke leidinggevende functies heeft ingevuld. "Maar als Vilvoordenaar is het voor mij erg belangrijk mee te kunnen werken aan een ambitieus plan om een almaar beter regionaal ziekenhuis op te bouwen, maar ook om de gezondheidszorg in de regio te verbeteren", klonk het destijds bij een gemotiveerde Buyens.





Ruim negen jaar later strandt het schip. Of het nu gaat om ontslag of uiteengaan in 'onderling overleg', zoals het ziekenhuis claimt: het resultaat is hetzelfde. Op de precieze redenen van de scheiding wilde het ziekenhuis echter niet ingaan. "Dat het AZ Jan Portaels onlangs de intentie te kennen gaf om toe te treden tot het netwerk Mechelen-Lier-Bonheiden (MeLiBo), werd niet door iedereen in dank afgenomen", weet het doorgaans goed ingelichte vakblad 'De Specialist'. Het is bekend dat vooral het stadsbestuur daar niet mee gediend is.





Nieuwbouw opgeborgen

De vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de Raad van State eind vorig jaar was eveneens een stevige streep door de rekening van het ziekenhuis. Dat er de komende jaren nu snel een nieuwbouw komt lijkt een illusie, en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de strategische beslissingen. Dat was zelfs niet de enige tegenslag in de race naar een nieuw ziekenhuis. Eerder liet de Vlaamse overheid ook al weten dat er momenteel geen geld is om nieuwe ziekenhuizen te financieren, waardoor de bouwplannen van AZ Jan Portaels sowieso al 'on hold' stonden.





Netwerkvorming

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) benadrukt de onafhankelijkheid van het ziekenhuis. "Maar het is een feit dat er heel wat moeilijke onderwerpen op tafel lagen. Dan gaat het zowel over de nieuwbouw achter het station, de financiering ervan, én de netwerkvorming waarbij we vanuit de stad vragen om de logica zoals ook de bevolking ze aanvoelt te respecteren en een samenwerking aan te gaan met het UZ Brussel. Maar de exacte reden voor het vertrek van Buyens ken ik niet."





"De samenwerking tussen het ziekenhuis en de voormalig algemeen directeur werd enkele weken geleden in onderling overleg beëindigd", laat het ziekenhuis weten in een korte reactie. "De vacature voor een nieuwe ceo is uitgeschreven. In de tussentijd behartigt ons ervaren directiecomité de belangen van het ziekenhuis."